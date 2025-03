Lortica.it - Installazione autovelox: il prefetto di Arezzo apre alla valutazione delle richieste dei comuni

Si è svolta questa mattina in Prefettura la riunione della Conferenza Permanente dell’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale e la Prevenzione dell’Incidentalità, presieduta daldi, dott. Clemente di Nuzzo. All’incontro hanno partecipato i rappresentantiForze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Provincia diPolizie Municipali deidella provincia, della Centrale Operativa del 118, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Motorizzazione Civile e dell’Ufficio provinciale ACI.Durante la riunione sono stati analizzati i dati sull’incidentalità stradale in provincia, che mostrano un costante calo del numero di incidenti e vittime negli ultimi anni. È stata inoltre presentata una nuova banca dati informatica aggiornata in tempo reale per migliorare il monitoraggio del fenomeno e ottimizzare i servizi di polizia stradale.