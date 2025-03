Tvplay.it - “Insignifico”: la curiosa protesta contro Insigne a Toronto

continua ad avere un rapporto abbastanza burrascoso in Canada con i suoi tifosi, e ormai anche la dirigenza delFC si è stufata di lui.Doveva essere una delle grandi stelle della MLS, e invece adesso i suoi tifosi e persino lo stesso club vorrebbero volentieri liberarsene. Strano destino, quello di Lorenzo, che nell’estate del 2022 ha lasciato il Napoli a parametro zero per iniziare una nuova avventura in Nord America. Le cose non sono andate come sperato, e se da un lato Federico Bernardeschi è diventato una sorta di idolo del pubblico locale, l’attaccante campano è invece poco amato.“”: la. (LaPresse) TvPlay.itAl punto che i suoi tifosi hanno iniziato a prenderlo in giro esponendo spesso alla partite uno striscione sarcastico con la scritta “” e il suo numero di maglia, il 24.