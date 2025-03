Ilgiorno.it - Innovazione, il futuro è qui. Fonti energetiche e tecnologia. Investimenti nella ricerca: la transizione green accelera

Fondazione Lgh celebra i suoi tre anni di attività con il roadshow “Incontri con la scienza”, un evento itinerante in cinque tappe con l’obiettivo di favorire il dialogo su temi attuali di scienza e, per una crescita condivisa e consapevole. Il quarto appuntamento si tiene domani alle 10,30 a Lodi, presso il Ptp Science Park. L’evento verrà introdotto da Andrea Furegato, sindaco di Lodi. Tra i protagonisti dell’incontro Mario Tozzi, primotore Cnr, autore di decine di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali, di guide geologiche e di dispense per i corsi universitari. Ilaria Ugenti, corporate reputation leader di Ipsos, presenterà i risultati di unarealizzata recentemente, che fornisce un quadro delle aspettative e opinioni della popolazione sulle iniziative ditecnologica ed energetica nel sud della Lombardia.