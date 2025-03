Ultimouomo.com - Innamorati di Sverre Nypan

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un rinascimento dello sport scandinavo. Dopo i periodi di magra dello scorso decennio, Svezia, Norvegia e Danimarca stanno producendo atleti più o meno eccezionali in ogni sport. La Norvegia in particolare ci sta abituando a produrre atleti fenomenali, corpi pazzeschi con muscolature che sembrano spostare in avanti le possibilità umane. Carsten Warholm, che si allena saltando gli ostacoli sopra i laghi ghiacciati; Jakob Ingebrigtsen, col suo mezzofondo famelico; Erling Haaland e il suo corpo impossibile, grande e veloce come un orso.La Norvegia, però, ha prodotto raramente giocatori di calcio di alto livello. Non ha una tradizione tecnica paragonabile a quella svedese e soprattutto danese. Anche le migliori versioni della Nazionale norvegese erano basate soprattutto sulla forza atletica, il più delle volte intesa come altezza.