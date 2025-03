Thesocialpost.it - Inghilterra, studente annega in mare per salvare tre ragazze

Leggi su Thesocialpost.it

Ha dato la sua vita pertrein difficoltà. Jack Lees, ventenne e aspirante neurochirurgo, è mortoto durante un viaggio universitario in Cornovaglia.La madre, Dawn Lees, ha ricordato come il figlio avesse sempre avuto una forte vocazione ad aiutare gli altri: “Correva sempre verso il pericolo se ciò significava poter aiutare qualcuno”.Il dramma inLo scorso giugno, Jack stava partecipando a un viaggio con la Wild Swimming Society, il club dell’Università di Bristol dedicato al nuoto in acque libere. Durante una nuotata serale sulla spiaggia di Northcott Mouth Beach, ha notato trein difficoltà tra le onde. Senza esitare, si è tuffato per salvarle, sfidando laa per circa 500 metri. Tutti sono riusciti a tornare a riva, tranne lui. Dopo aver messo in salvo l’ultima ragazza, è stato risucchiato da un’onda.