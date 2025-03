Internews24.com - Infortunio Upamecano, esami strumentali per il difensore francese. Il responso non sorride a Kompany, i dettagli in vista di Bayern Monaco Inter

di Redazioneper il. È piena emergenza perindi, iManca sempre meno a, l’8 Aprile andrà in scena l’andata dei quarti di Champions League nella cornice dell’Allianz Arena. I nerazzurri sanno cosa li aspetta, affrontare i tedeschi in casa non è mai impresa semplice e per questo motivo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per cercare di ipotecare già ad Aprile, l’approdo in semifinale. In casadi certo la situazione non è idilliaca,è in piena emergenza, l’allenatore ha perso anche, l’delè più grave del previsto come riporta la Bild. L’esito deglia cui si è sottoposto il giocatore hanno rivelato un danno alla cartilagine.