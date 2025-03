Calcionews24.com - Infortunio Sanchez, brutto ko in Nazionale per l’attaccante dell’Udinese. Stagione finita? L’indiscrezione

Leggi su Calcionews24.com

con l’Udinese?ko perbianconero in. Ecco le novità Non sta vivendo di certo la migliorin bianconero Alexische tra le tante difficoltà inaggiunge una nuova tegola di rientro dalle nazionali.cileno, come comunicato dall’Udinese, ha riportato, durante l’impegno con la propria .