Infortunio Lautaro lunedì nuovi esami | ad Appiano Gentile c’è quella sensazione sul suo rientro

di Redazione: adc’èsul suo. Ecco quando può tornare in campoL’con cui è alle preseMartinez è un tema in casa Inter. L’attaccante argentino ha rimediato un risentimento ai flessori che lo ha costretto anche ad abbandonare anzitempo il ritiro con la nazionale Argentina (saltando soprattutto la super sfida contro il Brasile) per fara Milano e sottoporsi alle cure dello staff medico interista. Sicura la sua assenza contro l’Udinese per domenica e, secondo Tuttosport, con ogni probabilità sarà costretto ad alzare bandiera bianca anche per la gara d’andata in Coppa Italia contro il Milan.il capitano dei nerazzurri si sottoporrà a: laadè che possa rientrare a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di campionato contro il Parma, a pochi giorni dall’andata col Bayern Monaco in Champions League.