Internews24.com - Infortunio Dumfries, sorride l’Inter: cerchiata la data, sarà a disposizione per quella partita

di Redazione, sorridonoe Simone Inzaghi,lain rosso per lui,perTra i tanti giocatori che in questo momento occupano l’infermeria del, chi sembra più vicino al rientro sono Lautaro Martinez e Denzel. Se l’argentino, è rientrato anticipatamente dal ritiro della sua nazionale ed ora è già sulla via del pieno recupero, ecco che anche l’esterno olandese può (parzialmente)re. La freccia di Simone Inzaghi è uscita anzitempo dalla partita contro l’Atalanta. Ad oggi – come riporta Calciomercato.com – le possibilità di rientro per la sfida contro il Bayern sembrerebbero definitivamente escluse. L’orange rientrerà per l’appuntamento di Serie A contro il Bologna o il derby di ritorno di Coppa Italia con il Milan (saltando quindi l’an).