Infortunio Douglas Luiz | quando può tornare in campo il centrocampista Le novità dopo l’allenamento di oggi al JTC

di Marco Baridontorna inilbrasiliano. Ledialla ContinassaSecondo quanto appreso da Juventusnews24,ha svolto anche nella giornata odierna un lavoro differenziato nel quarto giorno di allenamento di Igor Tudor alla Juve. Ilbrasiliano si è allenatore a parte rispetto al resto del gruppo, così come Andrea Cambiaso.È molto difficile che l’ex Aston Villa possagià a disposizione per la partita contro il Genoa, in programma sabato alle 18.00 all’Allianz Stadium. Per questo motivo,potrebbe rientrare dal suonel match dell’Olimpico con la Roma, con fischio d’inizio per domenica 6 aprile alle 20.45.Leggi su Juventusnews24.com