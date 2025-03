Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, Tudor non vuole rischiare: l’idea verso Juve Genoa è chiara. Svelate le condizioni del terzino

Salvo sorprese non dovrebbe esserci Andrea per la sfida tra la e il. L'esterno azzurro si è allenato ancora a parte e salvo sorprese non sarà convocato per la partita di sabato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione è stata di Igor, che ha deciso di posticipare il rientro in campo e di Douglas Luiz per non correre rischi e averli a disposizione contro la Roma.