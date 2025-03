Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il numero tre bianconero corre verso il recupero completo: la storia su Instagram entusiasma i tifosi della Juve! – FOTO

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano non vede l'ora di tornare in campo e continua a spingere in sede di riabilitazione: la storia su Instagram non mente. Gleison Bremer corre verso il recupero completo dal grave infortunio al ginocchio occorsogli contro il Lipsia in Champions League. Il difensore bianconero ha ufficialmente messo nel mirino il Mondiale per Club come periodo di rientro e la sua ultima storia pubblicata su Instagram lo dimostra. Il difensore è stato ritratto con mentre si allenava in palestra. Questo momento è stato accompagnato dal seguente messaggio.

MESSAGGIO – «Tornato a casa»