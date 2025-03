Calcionews24.com - Infortunati Lazio: Tavares convocato per Torino? Le ultime da Formello sulla situazione del portoghese

Leggi su Calcionews24.com

In casafiltra ottimismo per Marco Baroni riguardo al recupero di Nunogià per la gara di campionato contro ildella 30a giornata Per la 30a giornata di campionato, in programma contro il, filtra ottimismo in casacirca il recupero di Nuno. Il terzinodi mister Baroni, come riportato .