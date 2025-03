Juventusnews24.com - Infortunati Juve: gli aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz a -2 dal Genoa. Cosa è successo oggi alla Continassa

di Marco Baridon: arrivanosua -2 dalper i dueQuarto allenamentoper Igor Tudor, che per il secondo giorno consecutivo ha potuto contare su tutto il gruppo a disposizione visto il rientro dei Nazionali. Anche nella seduta odierna come quelle dei giorni scorsi, il nuovo allenatore bianconero ha dovuto rinunciare ad Andrea, entrambi reduci dai rispettivi infortuni.Come appreso dantusnews24,hanno svolto un lavoro differenziato al JTC, a parte rispetto al resto del gruppo. Mentre persi viaggia verso sensazioni positive e con maggiore fiducia circa un suo rientro a disposizione per il match di sabato alle 18 all’Allianz Stadium contro il, per– per evitare rischi di ricadute – il ritorno in campo dovrebbe avvenire nel prossimo turno, all’Olimpico, contro la Roma.