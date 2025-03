Lanazione.it - Inflazione in aumento: il carrello della spesa pesa sulle famiglie italiane

Ilcontinua a salire e diminuisce il potere d’acquisto delle. Secondo i dati Istat a febbraio 2025, l’accelera leggermente, portandosi all’1,6% dall’1,5% di gennaio. Un’evoluzione che risentedinamica dei prezzi degli energetici, tornata positiva (+0,6% da -0,7% di gennaio) e, in particolare, di quellacomponente regolamentata (+31,4% da +27,5%). Nel settore alimentare, i prezzi dei prodotti lavorati e di quelli non lavorati accelerano, così come quelli del "" (+2,0% da +1,7%). Rallentano, invece, i prezzi di alcuni servizi tra cui quelli relativi ai trasporti, alle comunicazioni e quelli ricreativi e culturali. A febbraio, l’di fondo scende a +1,7%. L’impennata del paniere si fa sentire anche ad Arezzo, lo dimostrano sia il valore tendenziale, e cioè riferito allo stesso mese dell’anno precedente, che quello congiunturale, ossia la variazione rispetto al mese precedente, dei principali prodotti.