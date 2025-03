Ilrestodelcarlino.it - Indigestione di torta alla marijuana, 9 studenti al pronto soccorso

Bologna, 27 marzo 2025 – Mal di pancia, vomito e nausea. Ma soprattutto una bella paura e una notte al. Tanto è costata a noveErasmus spagnoli la ‘bravata’: una, fatta in casa, a quanto pare utilizzando l’erba acquistata nei distributori. Una grande abbuffata che ha iniziato a dare i suoi effetti intorno alle 2 di notte, quando dallo studentato di via Fantin, in zona Zanardi, sono iniziate ad arrivare al centralino del 118 le prime richieste di aiuto. Quando i sanitari sono arrivati, hanno trovato i ragazzi, tutti ventenni, provati dalle conseguenze di un’intossicazione alimentare: subito gli universitari hanno ammesso di aver consumato, durante la serata, una ‘Space Cake’, ossia unafatta con la. Devono aver sbagliato la dose o l’erba non doveva essere della migliore qualità, però, visti gli effetti che, quasi in contemporanea, hanno colpito tutti e nove gli