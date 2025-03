Sportnews.eu - Incredibile Sinner: è primo nella Race avendo giocato un solo torneo

I risultati altalenanti di tutti i suoi avversari fanno sì che l’azzurro comandi la classifica che deciderà chi andrà alle Finals di TorinoJannik(Instagram)Una mancanza di continuità spaventosa. Se per anni gli appassionati del tennis sono stati abituati ad una costanza mostruosa da parte dei top al mondo, da qualche anno questa tendenza è del tutto cambiata. E la domanda che si rincorre è quindi questa: erano delle “macchine” iri della precedente generazione, oppure sono estremamente scostanti quelli odierni? La verità, come sempre, sta nel mezzo. L’epoca dei Big Three, va detto, deve considerarsi irripetibile e come in ogni altra disciplina i supercampioni alzano il livello generale della contesa, così che i vari Wawrinka, Murray, Berdych, Del Potro (al netto degli infortuni) hanno raggiunto vette di gioco che probabilmente oggi non toccherebbero.