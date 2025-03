Ilgiorno.it - Incidente tra Lodi e Dovera: coinvolti un tir, un furgone, un trattore e un’auto: 5 feriti

, 27 marzo 2025 - Scontro tra tre mezzi pesanti esulla, cinquesu sei uominie traffico bloccato. L’si è verificato lungo l’ex statale 472 Bergamina che, alla fine, per l’impatto tra veicoli, è rimasta ricoperta di farina. Gravi i disagi alla circolazione, a lungo bloccata, per la necessità di soccorrere le persone coinvolte, fortunatamente non gravi, rimorchiare i mezzi, eseguire i rilievi e ripulire la carreggiata. Precisamente i mezzi si sono scontrati, per cause e dinamica al vaglio delle forze dell’ordine, tra ilgiano al Cremasco, tra Riolo e l’ingresso per le cascine Rodina e Facchinetta. Il tir, che trasportava prodotti alimentari, era diretto a Bergamo. Poi è rimasto coinvolto undi un’azienda agricola diche produce farine, ma anche unproveniente da Pandino e una Volkswagen Passat.