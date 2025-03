Lanazione.it - Incidente sul lavoro: operaio 52enne ustionato da cortocircuito

Siena, 27 marzo 2025 – Un gravesulsi è verificato nel centro di Siena ed ha coinvolto un tecnico di 52 anni, dipendente di una ditta appaltatrice. Secondo le prime indagini, il lavoratore ha subito gravi ustioni a causa di unavvenuto mentre operava in una cabina elettrica. Immediatamente soccorso, l'è stato trasferito d'urgenza al Santa Maria alle Scotte, il principale ospedale senese. Sul posto sono intervenuti diversi enti di soccorso: l'automedica di Siena e l'ambulanza della Misericordia hanno prestato i primi aiuti, mentre i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il personale del servizio Pisll si sono attivati per garantire la sicurezza e avviare le indagini sull'accaduto. Il tempestivo intervento di queste squadre specializzate è stato cruciale per gestire l'emergenza e iniziare a chiarire le dinamiche del tragico evento.