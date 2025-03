Incidente sul lavoro all’Isola Sacra | operaio cade da una scala e finisce in prognosi riservata

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 marzo 2024 – Un gravesulè avvenuto, dove undi 52 anni è precipitato da unamentre era al. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma in codice rosso e si trova in. Questosegue un altro avvenuto poche ore prima all’ospedale San Camillo di Roma, evidenziando una preoccupante serie di eventi simili in un breve lasso di tempo.L’, secondo le prime informazioni, è caduto dallamentre sistemava la merce in un negozio di casalinghi situato in via Valderoa. L’ha destato immediata preoccupazione tra i colleghi, che hanno prontamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Fiumicino e i medici del 118, supportati dall’eliambulanza, che ha trasportato il lavoratore in ospedale.