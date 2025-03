Tvzap.it - Incidente choc: autobus precipita nel Po, parla un testimone

Un tragico incidente si è verificato quando un autobus è finito nel fiume Po, colpendo un gruppo di pedoni durante una manovra di retromarcia. Una persona che ha assistito al fatto, ha descritto quella che può essere solamente definita come un'esperienza spaventosa: "L'ha colpito il muretto e poi noi". Incidente nel Po, parla un testimone Il racconto testimonia il momento di panico vissuto in quei secondi: "Ero lì quando è successo, ed è stato davvero terribile. Mi ricordo di aver visto il veicolo muoversi all'indietro senza controllo". L'autista, identificato in Nicola di Carlo, potrebbe aver avuto un malore in corso, ipotesi sulla quale le autorità stanno indagando attentamente.