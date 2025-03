Salernotoday.it - Incidente ad Agropoli, scontro fra auto e moto: feriti due ragazzi

Leggi su Salernotoday.it

Paura adnel pomeriggio di oggi per unavvenuto in località Moio, lungo la strada che conduce alla Baia di Trentova. Unacon a bordo due giovani si è scontrata con un’. I due centauri sono rimastie soccorsi sul posto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per.