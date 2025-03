Ilrestodelcarlino.it - "Inceneritore, la chiusura è una nostra battaglia"

Il Movimento 5 Stelle di Modena accoglie "con grande soddisfazione" la risposta del sindaco Mezzetti a un’interrogazione in Consiglio comunale riguardante il tema della raccolta dei rifiuti, una questione di primaria importanza per la città e per il futuro della gestione ambientale. Il sindaco ha definito il "superamento dell’attuale impianto termovalorizzatore di via Cavazza un obiettivo molto importante, un’affermazione che ribadisce l’impegno della maggioranza e rafforza unache il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni. L’eliminazione dell’rappresenta un passo fondamentale verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile, basato su una maggiore raccolta differenziata e sull’adozione di soluzioni innovative per la riduzione dell’impatto ambientale. Siamo consapevoli che la transizione verso un sistema più efficiente richieda tempo e pianificazione, ma è essenziale fissare traguardi concreti e strategie operative per garantire il successo del progetto.