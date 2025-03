Quicomo.it - Incendio in una ex fabbrica di presepi: fiamme nel cortile e alta colonna di fumo

Leggi su Quicomo.it

Paura ieri pomeriggio, mercoledì 26 marzo, a Locate Varesino (Como) per unscoppiato nel piazzale di un'azienda dismessa in via Antonio Stoppani. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando si sono sprigionatee una densadi. Il rogo sarebbe partito da alcuni.