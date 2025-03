Thesocialpost.it - Incendio a Cividale, evacuata un’intera palazzina: cane salvato con il respiratore

Un violentoè divampato oggi pomeriggio in un scantinato di unaa due piani in via della Croce adel Friuli, causando l’evacuazione di quattro famiglie, per un totale di 12 persone. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17:33, quando un’intensa nuvola di fumo ha invaso il piano inferiore dell’edificio.Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe partito da una lampada situata in un locale cantinato, generando una grande quantità di fumo che ha rapidamente reso necessario l’intervento dei vigil del fuoco. I pompieri del distaccamento disono giunti sul posto con due squadre: una ha provveduto a spegnere l’, mentre l’altra ha messo in sicurezza i residenti, facendo uscire tutti per precauzione. Sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri.