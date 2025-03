Incendi negli stabilimenti di Ostia svolta nelle indagini | 24enne confessa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 marzo 2025 –per glidi: hato il presunto autore, un. Il giovane è stato rintracciato in poche ore e nei suoi confronti è stato emesso un fermo di indiziato di delitto.“C’è una persona attualmente sotto indagine, che è stata fermata questa notte e che è stata ricondotta potenzialmente ai fatti accaduti. Lesono in corso e per ora le attenzioni sono solo su questa persona e aspettiamo una risposta di tipo giudiziario”, aveva fatto sapere il questore di Roma Roberto Massucci al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza dove si è parlato anche degliavvenuti nella notte sul litorale di.Lein corsoSi indaga pero doloso in relazione ai roghi. A coordinare l’inchiesta avviata a piazzale Clodio il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio.