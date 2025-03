Quotidiano.net - Incendi a Ostia, colpiti 7 stabilimenti balneari. Il piromane: “Nessun mandante, ho agito per tristezza”

Roma, 27 aprile 2025 – Roghi seriali sulle spiagge di, in fiamme settein tre giorni. Tutto questo mentre il Consiglio di Stato sbloccava i bandi comunali per la concessione di 31 aree demaniali sul litorale ostiense. Mentre tanti si chiedono se dietro aglidolosi ci possa essere la mano della mafia romana, la polizia ha fermato un 24enne che, ascoltato dagli inquirenti, ha confessato: "Ho fatto tutto da solo, per frustrazione e: non ci sono mandanti”. Il ragazzo è stato identificato dalla Squadra Mobile attraverso i fotogrammi delle telecamere. Chi è il presuntodi, ha fatto tutto da solo per frustrazione, per. È quanto ha sostanzialmente detto agli inquirenti il 24enne italiano, senza fissa dimora, fermato per i roghi in alcunidi