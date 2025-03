Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata Casa Rider a Bologna: il ‘rifugio’ per chi fa consegne a domicilio

, 27 marzo 2025 – Un rifugio per idi. E’ stata concepita così, il servizio di Porta Pratello promosso da Arci, Cgil e Caritas, fatto apposta per i lavoratori che effettuano lein bicicletta: un luogo dove possano ripararsi, riposare, ristorarsi e incontrarsi. Ma anche fare piccole riparazioni ai propri mezzi e ricevere consulenza e supporto su tematiche sindacali e contrattuali, assistenza fiscale (Isee, 730, partite Iva), permessi di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, congedi parentali, permessi per disabilità e tutela infortuni.oggi, sarà aperta a partire da domani tutti i venerdì e i sabato dalle 16 alle 20. Si tratta di un progetto "fantastico" e del quale "siamo molto contenti", dice Hamad, uno deiche oggi erano presenti all'inaugurazione, perchè "renderà le cose molto più facili per noi".