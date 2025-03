In stato confusionale sulla A11 | anziano salvato dagli agenti della Polstrada

Leggi su Corrieretoscano.it

MONTECATINI – Vaga sull’A11 in. Intorno alle 12,10 alcuni utenti in transito hanno segnalato alla centrale operativa autostradale, la presenza di un soggettoche, all’altezza del casello autostradale dell’A11, si incamminava tra i veicoli che sfrecciavano ad alta velocità verso la corsia di accelerazione direzione Pisa.Resisi conto dell’imminente pericolo d’investimento, adottando tutti gli accorgimenti di sicurezza, la pattugliaPolizia Stradale di Montecatini con un’azione veloce ha tratto in salvo l’impaurito e visibilmente smarrito per affidarlo, una volta tranquillizzato, ai propri familiari.