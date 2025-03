Notizie.com - In pensione col 100% dello stipendio anche da giovani: le migliori strategie

Leggi su Notizie.com

Andare inè uno dei momenti più delicati che ci si trova ad affrontare, non solo a livello psicologico maeconomico. Quali sono leper andarci con il? A 30, 40 e 50 anni è più facile, vediamo perché.Andare incol, ecco come fare: ledei consulenti (Notizie.com)L’importo dellarispetto allopercepito, in genere, dipende dal numero di anni dei contributi che siamo andati a versare. In media, per fare un esempio, con 46 anni di contributi, dunque lavorando dai 21 anni ai 67, si ottiene unapari al 70%. In percentuale però meno sono i contributi e più si va a scendere al 60% con 50 anni e al 48% con 30.Sebbene molti possano pensare che siano soldi che entrano senza lavorare, dall’altro lato dobbiamovalutare il fatto che le spese che riuscivamo a sostenere con lopotrebbero metterci in difficoltà.