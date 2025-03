Trentotoday.it - In giro con hashish ed eroina, poi tentano di depistare i carabinieri

Leggi su Trentotoday.it

Hanno tentato di “seminare” la pattuglia deifingendo, in maniera grossolana, di immettersi nelle traverse di via Resia a Bolzano col risultato non solo di attirare l’attenzione dei militari, ma di essere anche fermati e perquisiti. E lì, di fatto, sono cominciati i guai per un 25enne.