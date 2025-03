In cinque in manette a Palermo per pedopornografia, 5 arresti

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale die finalizzata alla lotta contro laonline, ha dato esecuzione a 8 decreti di perquisizione nei territori die provincia, procedendo all’arresto di 5 soggetti e alla denuncia di ulteriori 3 per divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici.L’articolata attività di indagine è stata condotta congiuntamente dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale e dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline del Servizio Polizia Postale. Durante le perquisizioni gli operatori hanno sequestrato numerosissimi file video e immagini che documentano lo sfruttamento sessuale di minori, anche in tenerissima età, confermando le ipotesi investigative circa la sistematica attività di detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico da parte degli indagati sulla Rete Internet.