"In campo serve grinta. Questo fa la differenza"

La Vigor ha un problema di approccio, ma la priorità è condurre la barca in porto, ovvero alla salvezza. La società è amareggiata tanto quanto i tifosi, soprattutto per l’atteggiamento del gruppo, apparso troppo arrendevole e svagato a Recanati. "Una cosa è giocare, un’altra giocare per vincere - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Può sembrare un dettaglio insignificante all’apparenza, in realtà fa tutta ladel mondo. E quel che è peggio è che i nostri giocatori sembrano non averlo capito. Domenica scorsa, a fine partita, mi sono permesso di farlo notare alla squadra. Se analizziamo la prestazione: la squadra gioca, esegue correttamente gran parte delle richieste del mister, ma quando si tratta di sfruttare un po’ di furbizia, cade sempre negli stessi errori".