Lanazione.it - Imprese, la bolletta lievita. Le Pmi rischiano il default

PISTOIA È un momento difficile quello che le piccole e mediedel territorio stanno affrontando dal punto di vista dei costi esorbitanti delle bollette per l’approvvigionamento di energia elettrica. La rabbia maggiore, però, è che questo non dipende più dall’aumento folle dei prezzi che si era registrato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ma per l’esclusione, di una platea molto vasta di aziende, dai benefici previsti in. Serve un intervento urgente, altrimenti c’è chi riscia di dover fare i conti con situazioni dimentre in Francia e Spagna l’energia costa la metà che qui. Per capire meglio quelli che sono i risvolti sul territorio, ci siamo affidati al racconto del titolare di Industria Toscana Porte Franco Ricci. "Ci troviamo di fronte ad una panoramica complessa – ammette lo stesso Ricci, co-titolare dell’azienda assieme alla moglie che è amministratrice con sede a Serravalle Pistoiese con un totale di quindici dipendenti – il confronto fra le ultime tre bollette di energia elettrica che dobbiamo pagare, ovvero dicembre 2024 e i più recenti gennaio e febbraio, ci parlano di un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.