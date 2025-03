Lanazione.it - Imprese Il gruppo Grigi investe sul futuro : "Benessere e animali, con cibo di qualità"

Una start-up innovativa - che unisce undi esperti e ricercatori del settore medico, industriale e agroalimentare, con esperienza più che trentennale - che ha come obiettivo quello di migliorare ilanimale, ladei prodotti che ne derivano e, di conseguenza, offrire un’alimentazione più sana per l’uomo. È questo l’ultimo progetto ambizioso che vede coinvolto anche il, azienda umbra che da oltre 70 anni opera a livello nazionale nei settori allevamenti e rivendite agrarie. L’obiettivo di questa nuova start-up è quello di offrire prodotti che mirano a potenziare la salute e l’immunità deglimigliorandone così ladei prodotti derivati - come carne, latte e uova - e riducendone, parallelamente, l’impatto ambientale degli allevamenti. A tal riguardo è stata depositata la domanda di un brevetto relativo ad un innovativo processing industriale che consente la produzione di mangimi assolutamente naturali, ricchi di proprietà benefiche per gli, e che migliora la produttività e la sostenibilità degli allevamenti.