Imprenditoria femminile | Unioncamere e Sole 24 Ore analizzano le sfide e le opportunità

Sono più piccole, più giovani, più straniere, più dislocate nel Mezzogiorno. Sopravvivono anche un pò meno delle altre, ma si stanno strutturando, puntano sui settori a maggior contenuto di conoscenza e in molte provano a fare il salto alla "taglia" superiore. Il milione e 307mila imprese femminili registrate, che rappresentano a fine 2024 oltre un quarto (il 22,2%) del totale delle imprese italiane, sono state al centro di un evento digital organizzato da24 Ore, destinato a far luce sulle caratteristiche, le peculiarità e l'approccio alle fonti di finanziamento di questo segmento importante del sistema produttivo nazionale. "Crearea favore dell'è un obbligo per chiunque si ponga come obiettivo lo sviluppo del Paese", ha sottolineato il presidente di, Andrea Prete.