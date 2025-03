Dayitalianews.com - Imola, travolto da una moto sulle strisce pedonali: è gravissimo

Un grave incidente ha avuto luogo ieri sera intorno alle 18:00, quando un pedone è statoda unadi grossa cilindrata in via Pisacane, nei pressi dell’Hotel Olimpia a Bologna. L’uomo coinvolto, un pedone, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in gravi condizioni.Stando alla ricostruzione della polizia locale, ilciclista, un uomo di 47 anni, stava percorrendo via Pisacane alla guida di una Honda Africa Twin, in direzione daverso Faenza. L’incidente ha creato grande paura e preoccupazione tra i presenti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’Hotel Olimpia, dove ilciclista ha urtato il pedone che stava attraversando le