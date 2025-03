Lidentita.it - Immobiliare, accelerano le vendite di case efficientate

Leggi su Lidentita.it

Segno positivo per il 2024 del mercato, crescono le compraresidenziali dell’1,5% e del 5% delle primequelle delle abitazioni meno energivore. Il bilancio, nel Report Fiaip Monitora Italia in collaborazione con Enea, in particolare per il focus sull’efficientamento energetico degli immobili. Una soglia di analisi che per Enea fa registrare anche .lediL'Identità.