Ilgiorno.it - Imballaggi sostenibili. Punta al gioco di squadra la filiera del packaging

Leggi su Ilgiorno.it

Sono 130 le imprese varesine, per un totale di ottomila addetti, coinvolte nelladel, secondo una mappatura del Centro studi di Confindustria Varese, effettuata sulle aziende associate. Non solo produttori die macchinari per il confezionamento, ma anche fornitori di materiali, semilavorati, macchinari e attrezzature per la produzione e la stampa die imprese che offrono servizi. Uno spaccato industriale importante, protagonista di un evento di matchmaking organizzato da Confindustria Varese alle Ville Ponti. Obiettivo, favorire la creazione di nuove possibili relazioni tra imprese appartenenti a settori merceologici diversi: l’apmento dopo un convegno di approfondimento al mattino di martedì è infatti proseguito al pomeriggio con incontri B2B tra le realtà produttrici e le imprese utilizzatrici finali.