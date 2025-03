Notizie.com - Illuminazione smart: Iot e risparmio ernergetico, il futuro dell’illuminazione in Italia e in Europa

Leggi su Notizie.com

Il mercato europeo dell’intelligente, valutato 3,54 miliardi di dollari nel 2024, dovrebbe raggiungere il valore di 15,23 miliardi entro il 2033.: Iot e, ildell’ine in(CANVA FOTO) – Notizie.comIl tasso di crescita annuale tra il 2025 e il 2033 arriverà al 17,58%. Ciò sarà dovuto ad un costante aumento della domanda per le soluzioni dienergetico, per le tecnologie Iot (Internet of things, l’internet delle cose, ovvero oggetti e dispositivi connessi tra di loro) e per la casa sempre più “intelligente”.L’intelligente è una tecnologia avanzata che combina l’Iot per offrire soluzioni diautomatizzate, personalizzabili e a basso consumo energetico.