Bergamonews.it - Il vortice di maltempo si sposta verso sud, sulla Bergamasca splende un sole primaverile

Leggi su Bergamonews.it

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUndepressionario in quota presente sul medio-alto Tirreno si va lentamentendole regione meridionali nel corso della settimana convogliandonostra regione correnti nord-orientali. Nel fine settimana possibile ingresso di un veloce fronte da settentrione con fenomeni assenti su gran parte della regione. Temperature in rialzo nella seconda parte della settimana con valori diffusi sui 20°C in pianura. Ecco le previsioni meteo a Bergamo e in provincia nei prossimi giorni.Giovedì 27 marzo 2025Tempo previsto: condizioni di tempo stabile eggiato su tutta la regione salvo locali addensamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata ma senza fenomeni.