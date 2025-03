Lanazione.it - Il vino e il calcio, Staffoli ai vertici. In Comune Quaglierini e Cristiani

Leggi su Lanazione.it

SANTA CROCE Ile il. Stefano, enologo e produttore, e Pietro, allenatore vincente con Tau Altopascio e Camaiore. I due santacrocesi – entrambi staffolesi, per la precisione – sono stati ricevuti indal sindaco Roberto Giannoni e dai consiglieri comunali Matteo Pieracci e Amedeo Della Maggiora che hanno consegnato loro riconoscimenti per i loro successi professionali e sportivi. A presentarli è stato Matteo Pieracci, consigliere delegato aè un giovane imprenditore del settore vitivinicolo, che dopo la laurea in viticoltura ed enologia ha saputo coniugare le nuove tecnologie della comunicazione digitale e alla tradizione vitivinicola. E’ un punto di riferimento per la divulgazione enologica in Italia. Dopo la laurea ha fondato il canale social @italianwines e la digital agency Acino Studio.