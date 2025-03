Liberoquotidiano.it - Il video di Prodi a DiMartedì? "La manina della Schlein"

C'è la "" di Ellydietro alla "imboscata" di, che martedì sera con unha inchiodato Romano? A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca, diceva Giulio Andreotti. Soprattutto se si parla di Partito democratico, potrebbe ribadire oggi il Divo. Perché al Nazareno da mesi è un tutti contro tutti, una faida interna tra chi vorrebbe sostituire la segretaria e trovare un altro leader per il centrosinistra e chi invece non si rassegna a mollare il potere (relativo, ma sempre potere è) dopo solo un paio d'anni. E così succede che quanto accaduto sabato mattina a Roma, con il Professore che ha tirato una ciocca di capelli a Lavinia Orefici, giornalista di Quarta repubblica colpevole di avergli posto una educatissima domanda sul Manifesto di Ventotene, non rappresenta solo un ìmbarazzo.