Il video della Commissaria Ue col kit di sopravvivenza è di cattivo gusto. Per non parlare dell'abuso della 'resilienza'

di Eugenio LanzaNelle ultime ore sta spopolando su internet uneuropea per la parità, la gestione e la preparazione delle crisi Hadja Lahbib, dal titolo “What’s in my bag? Survival edition”. In italiano: “Cosa c’è nella mia borsa? Versione”. Nella bizzarra clip, la politica belga mostra gli oggetti che ha sempre con sé nella sua pochette, e in particolare quelli che sarebbe opportuno avere a portata di mano in caso di una crisi.Il riferimento, tra il serio e il faceto, è purtroppo quello ad eventi tutt’altro che leggeri, come il tono scanzonato di questo contenuto invece suggerirebbe. Cioè le catastrofi naturali e soprattutto le guerre. Se riguardo alle prime c’è poco da commentare, rispetto alle seconde bisognerebbe fermarsi un attimo a riflettere. Questi imbarazzanti tentativi di rendere “cool” e avventurosa l’idea di un conflitto armato, o di preparazione allo stesso, non sono solo die perfettamente organici a una certa retorica bellicista, ma rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia a chi in guerra ha perso un fratello, una gamba, o la vita.