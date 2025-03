Ilgiorno.it - Il trasloco dei concerti. Decibel esterni ridotti. Palco collocato a sud

Calcio, ma non solo. Il nuovo stadio di San Siro ospiterà anchepop e rock, come nella tradizione della Scala del calcio e del rock iniziata il 27 giugno del 1980 con lo show di Bob Marley. Ma il Documento di fattibilità (DocFap) presentato da Milan e Inter prevede alcuni cambiamenti rispetto al tradizionale assetto dello stadio milanese quando ospita idelle star italiane e internazionali. Vediamo nei dettagli. Al Meazza quasi sempre ilviene posizionato nella tribuna arancione, quella a est, e l’impianto di amplificazione installato sulpunta verso ovest, verso la tribuna rossa, quelle delle autorità. Quasi sempre, dicevamo, perché ci sono state eccezioni a questa regola. Per i due mega-show di Taylor Swift della scorsa estate (13 e 14 luglio), ad esempio, ilè stato posizionato davanti alla Curva Sud per aumentare la capienza degli spettatori.