Il tramvai che portava fino a Imola

Bologna, 27 marzo 2025 – L’innovazione del trasporto pubblico su rotaia, sotto le Due Torri, ha una tradizione antica: il tram è stato infatti in servizioagli anni Sessanta e proprio in questo 2025 ‘compie’, per così dire, la ragguardevole età di 140 anni. Nel settembre del 1885, infatti, fu inaugurata la tranvia chei bolognesi, e viceversa. Il servizio arrivava inizialmentea San Lazzaro, poi, dal giugno 1886, si esteseal Santerno. Capolinea di partenza, porta Mazzini, capolinea di arrivo, Borgo San Cassiano (almenoal 1899). In mezzo un percorso di circa 34 chilometri, quasi tutti percorsi lungo la via Emilia, e in mezzo decine di fermate: da quella Pontevecchio alla Cicogna, da Ozzano a Castel San Pietro, da Maggio a Dozza. Il sogno di collegare le due città con un tram, reso possibile dalla società di gestione del servizio, la Società Veneta, sopravvisse al cambio di secolo e financo alla Prima Guerra Mondiale.