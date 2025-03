Metropolitanmagazine.it - Il trailer di One Battle After Another, il nuovo film di Paul Thomas Anderson

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo il teaser di 20 secondi della scorsa settimana che ha regalato al pubblico una breve occhiata alprogetto tanto atteso di, Oneha ora unufficiale. Questa è la prima volta che Leonardo DiCaprio recita in undi. Oltre a DiCaprio, il cast include Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle e Chase Infiniti. I dettagli della trama e il titolo esatto delsono rimasti sconosciuti fino all’uscita del primo teaser. Si prevede sarà in qualche modo ispirato al classico romanzo del 1990 diPynchon Vineland. Ilrivela che DiCaprio interpreta Bob Ferguson, un rivoluzionario stravagante e trasandato che sta cercando di salvare sua figlia. Inizia con Bob, con un berretto e una vestaglia, che usa un telefono pubblico per chiedere aiuto ad alcuni sconosciuti alleati ribelli ma dimentica quali parole in codice usare.