Biccy.it - Il televoto di Amici mostra i preferiti del pubblico: in crisi gli ultimi in classifica

Ilè tornato a essere protagonista del quotidiano didi Maria De Filippi un po’ come ai vecchi tempi. Ilè stato chiamato a votare tramite sms i propri artistie la produzione ha così stilato ladei ballerini e quella dei cantanti.La ballerina che ilpreferisce – anche a causa del suo malessere d’amore per Luk3 che continua a farla ingelosire con la collega Raffaella Mitaritonna, diciamolo – è Alessia Pecchia che ha stravinto con il 32% delle preferenze. Segue Chiara Bacci, Daniele Doria, Francesca Bosco, la new entry Francesco Fasano e per l’appunto Raffaella Mitaritonna.1 Alessia Pecchia 32,80% dei voti2 Chiara Bacci 21,50% dei voti3 Daniele Doria 21,40% dei voti4 Francesca Bosco 11,38% dei voti5 Francesco Fasano 9,56% dei voti6 Raffaella Mitaritonna 3,36% dei voti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale)Il cantante che ilpreferisce è invece Nicolò Filippucci seguito alle calcagna da Luk3 e da TrigNO.