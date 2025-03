Lanazione.it - “Il suono di una goccia”: la presentazione dell’opera di Michele Porcelli

Pisa, 27 marzo 2025 – È in programma per il pomeriggio di sabato 29 marzo ladi “Ildi una”, opera prima dell’autore romanoe ultima uscita della collana Cattive strade, curata dall’avvocato e scrittore pisano Fabrizio Bartelloni per MdS Editore. Fedele al tema portante della collana di cui fa parte, ossia la poetica e l’universo al di fuori dei recinti delle convenzioni di Fabrizio De André, il libro dinon è soltanto una storia avvincente e ricca di colpi di scena, in cui si susseguono duelli, fughe, omicidi, passioni vissute e negate, ma anche, e forse soprattutto, un viaggio iniziatico negli abissi dell’animo umano, in quei territori al confine tra il regno dell’istinto e quello della ragione dove risiedono le pulsioni primordiali, i meccanismi inconsci di azione e rimozione e dunque le ragioni ultime dell’agire umano.