Il sopralluogo dei sindaci sul green. Campo da golf, prove di rinascita

deial Ctl3, ildel Vimercatese è pronto a resuscitare? In abbandono dal 2019, le quattro buche avrebbero trovato degli sponsor, una cordata di imprenditori, ma per rimetterle a nuovo "servono da 600mila euro a 1 milione - spiega Rosella Maggiolini, sindaca di Carnate - dopo anni di abbandono il degrado era inevitabile". Con lei a visitare il polo, gli altri due Comuni coinvolti nel progetto, Bernareggio e Ronco Briantino e i loro primi cittadini: Gianluca Piazza e Francesco Colombo. Ilda 60mila metri è nato più di 25 anni fa e abbraccia i tre borghi, la spasmodica ricerca di un gestore si era conclusa con un nulla di fatto, nell’ultimo quinquennio sei gare sono andate deserte. Troppo oneroso il recupero, evidentemente. Ma adesso qualcosa bolle in pentola. Massimo riserbo da parte degli amministratori sul nome degli interessati.